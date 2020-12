Come racconta Gazzetta, c'è un grosso motivo alla base del riavvicinamento tra la Juventus e Fernando Llorente. Scrive il quotidiano, infatti, come tutto parta dalla leggendaria catena difensiva, ossia da Buffon, Bonucci e Chiellini (oggi manca ancora Barzagli), e "con loro quattro a occuparsi della fase difensiva, Fernando Llorente è stato libero di segnare i 27 gol che gli hanno regalato l’amore dei tifosi bianconeri, che ancora oggi lo ricordano con molto piacere". Due scudetti e due Supercoppe Italiane, più la Coppa Italia in bacheca. Fernando parla la lingua degli amici Dybala e Morata e soprattutto è ben voluto da tutto lo spogliatoio. Può essere determinante.