Sandro Piccinini presenta così le ultime due gare della Juventus: "L'esito della finale di Coppa Italia secondo me potrebbe influire sull'ultima giornata di campionato - ha detto negli studi Sky - Un'eventuale vittoria della Juventus potrebbe aiutarla sicuramente di più nella corsa alla Champions, che secondo me, anche a livello economico, vale sicuramente di più rispetto alla Coppa. Sono due partite importanti da gestire con attenzione da parte di Pirlo. Due traguardi fondamentali per la stagione e per il giudizio sul suo lavoro".