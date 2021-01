1









La Juventus ha alleggerito notevolmente il proprio monte ingaggi quest'estate mandando in prestito ben 7 giocatori, potendosi così permettere il mercato in entrata che ha portato i McKennie, i Morata e i Chiesa a vestire il bianconero. Su Calciomercato.com c'è un puntuale riepilogo di chi sono e quali sono le loro situazioni, con tanto di cifre sugli ingaggi risparmiati per ciascuno di loro:



MATTIA DE SCIGLIO - LIONE - 3 milioni netti: 12 presenze, solo 4 da titolari, ad oggi non c'è trattativa col Lione per un eventuale riscatto.



DOUGLAS COSTA - BAYERN MONACO - 6 milioni netti: solo 5 partite da titolare, spesso inserito soltanto nei minuti finali con 1 gol e 3 assist all'attivo. Lo stipendio è il problema più grande e nonostante col Bayern ci siano ottimi rapporti, in Baviera non si parla di riscatto.



ROLANDO MANDRAGORA - UDINESE - 1 milione circa: appena rientrato dalla rottura del crociato sta trovando un po' di spazio con Gotti. Il prestito può essere prolungato per una stagione e in base a determinati risultati l'Udinese potrebbe incassare altri 6 milioni di euro dalla Juve.



MARKO PJACA - GENOA - 2 milioni: alti e bassi col Genoa soprattutto legati ad una condizione atletica non ottimale in seguito ai problemi Covid di inizio stagione. Col Genoa ottimi rapporti, ma nessun discorso futuro è stato avviato per il croato.



MATTIA PERIN - GENOA - 2,3 milioni: il portiere di Latina è forse l'unico che potrebbe trovare una conferma, anche definitiva, a fine stagione. I discorsi sono aperti, ma solo in caso di conferma nel ruolo di secondo in rosa alla Juventus di Gianluigi Buffon.



DANIELE RUGANI - RENNES - 3,5 milioni: solo 2 presenze per il difensore italiano in Francia e un riscatto che non solo non è vicino, ma è oggi impensabile.



LUCA PELLEGRINI - GENOA - 1,5 milioni: il terzino ex-Roma ed ex-Cagliari potrebbe addiriturra tornare alla Juventus già nel corso di questa sessione di mercato invernale. Se dovesse partire Frabotta è lui il candidato a tornare in bianconero dato che da Genova è arrivata la completa apertura per una risoluzione anticipata del prestito.