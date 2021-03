1









Tutto o niente. All or nothing. Come la stagione che rivivremo su Amazon Prime, con il documentario che racconterà le gesta di questa stagione atipica, particolarissima, sfortunata e non esattamente indimenticabile dei bianconeri. Ma è tutto o niente, stavolta per davvero: e lo sarà a partire dal Cagliari, dove la Juventus ha l'obbligo di rialzarsi dopo una delle delusioni sportive più forti degli ultimi anni.



'PRIMA VOLTA' - E sarà curioso vedere anche come reagirà la squadra bianconera, che da nove anni a marzo è abituata a lottare per il vertice in maniera atipica: nessuna rincorsa, semmai tentativi di fuga, come uno scalatore alla salita più dura che semplicemente ingrana la marcia giusta. Ecco, è cambiato tutto. Nel mondo di tutti e specialmente in quello bianconero: pandemia, Inter e delusioni, la ricetta infelice in un calderone di opportunità sprecate. Il Cagliari sarà allora l'ennesimo esame di questa stagione. Vincere e convincere darebbe fiducia per la prossima e porterebbe al Benevento e quindi alla pausa con uno stato d'animo diverso. O almeno, con ancora tutto in ballo. Ritrovarsi per non perdersi più: a partire da oggi, la missione Juve è questa qui.