Il 2023 è stato un anno "indimenticabile" per la Juve; non tanto nell'accezione positiva del termine ma per l'unicità delle vicissitudini che si sono vissute. Impossibile dimenticare tutto ciò che è successo, soprattutto fuori dal campo, con i processi e le penalizzazioni. Dentro invece, un anno da dividere, con più bassi che alti da gennaio a giugno e con invece tante soddisfazioni da settembre a dicembre.L'ultima, quella di ieri, contro la Roma all'Allianz Stadium. Un match deciso da gol di Rabiot su un grande assist di Dusan Vlahovic. La rete di Adrien, seppur bella per la giocata del serbo e importantissima in chiave classifica, non rientra tra i cinque gol del 2023. Ma quali sono le cinque reti dell''anno' bianconero?