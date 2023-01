Angel Di Maria è tornato. E con l'Udinese è bastata un'oretta al piccolo trotto per far capire quanto la sua qualità sia fondamentale per la Juve. Di Maria è tornato e nonostante le voci di mercato è destinato a restare, fino al termine della stagione. Di rinnovo ancora non si parla, discorso prematuro e per ora non previsto, né sul fronte giocatore che su quello del club bianconero, eventualmente se ne riparlerà tra qualche mese. Con Di Maria che nel frattempo coltiva sempre il sogno Rosario Central, dove si stanno cercando le condizioni ideali per accoglierlo, pur registrando tante altre offerte. In Brasile sono usciti allo scoperto Internacional e Botafogo, la MLS più ricca attende solo un'apertura del Fideo, nel mirino anche degli sceicchi di Emirati Arabi e Arabia Saudita.E tutti gli altri giocatori in scadenza? Ognuno ha una sua storia, scoprila in gallery