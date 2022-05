All'indomani della sconfitta di Coppa Italia contro l'Inter, in casa Juve è tempo di iniziare a tirare le somme su quella che è stata la stagione che si sta per concludere e che ormai, non ha più nulla da chiedere a Madama. Quello di ieri è stato infatti l'ultimo trofeo stagionale a disposizione e con la qualificazione alla prossima Champions League già ottenuta con largo anticipo, le ultime due uscite saranno puramente formali per tutta la squadra. Meno per i tifosi però, i quali ci tengono ad omaggiare il loro capitano Giorgio Chiellini, sostenendolo in quelle che saranno le sue ultime due apparizioni con la maglia zebrata.



RIFONDAZIONE JUVE - Ma il numero 3 della Juve e della Nazionale non sarà il solo a lasciare il quartier generale della Continassa, con Paulo Dybala che sta già cercando una sistemazione diversa e lontana da Torino e con molti altri nomi ancora in bilico e totalmente incerti del loro futuro. Ecco perchè bisognerà iniziare a guardarsi attorno sin da subito, anche in virtù del fatto che le lacune da colmare e i reparti da rinforzare sono diversi. E' noto a tutti che la Juve necessita di un top player a centrocampo e i tifosi si aspettano che questo colpo venga realizzato nella prossima finestra, ma è altrettanto vero che le stesse urgenze si presentano anche per quella che è la situazione difesa, oltre che per un esterno alto in grado di formulare un tridente con Chiesa e Vlahovic.



GLI OBIETTIVI - Andando in ordine di reparto, per rimpiazzare Chiellini i bianconeri avrebbero tra le loro preferenze il centrale granata Bremer, sul quale però è netta la posizione di vantaggio dell'Inter. Ecco perchè, i dirigenti bianconeri avrebbero ripiegato su Benoti Badiashile, in forza al Monaco e per il quale sembra sia stata già intavolata una trattativa. Stessa situazione per quel che riguarda i terzini, con Alex Sandro pronto a lasciare la mole e con Destiny Udogie come prima alternativa all'ex Porto. Nel caso in cui questa ipotesi dovesse tramontare si pensa anche a Owen Winjdal dell'Az. A centrocampo invece i nomi sono sempre i soliti, con le preferenze di Madama che portano verso Paul Pogba e Milinkovic-Savic ma che presentano particolari ostacoli. Per il francese infatti c'è da battere una concorrenza agguerrita e al momento il Psg sembra essere in vantaggio sulla Juve. Meno concorrenza per il Sergente, sul quale però ci sarà la forte opposizione di Claudio Lotito che, chiede una cifra spropositata per lasciar partire il serbo. Alla luce di questo infatti, Nedved e Arrivabene continuano a tenere in considerazione anche l'olandese de Jong. Non sembrano esserci grandi dubbi invece su chi potrebbe essere il candidato ideale per il tridente offensivo, con Angel Di Maria che nel giro di pochi giorni è finitio in cima alla lista dei desideri.