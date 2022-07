E' solo la prima uscita, anzi, il primo tempo della prima uscita ufficiale della Juventus, l'amichevole negli Usa contro il CD Guadalajara. Eppure, qualche indicazione può già essere tratta, basata su quanto provato da Allegri nei primi allenamenti dell'anno e anche nel corso della gara.Particolare attenzione, quindi,: Danilo, jolly difensivo, è partito come centrale di sinistra al fianco di Gatti; il trio di centrocampo è composto da Pogba mezz'ala sinistra, Locatelli in regia e Fagioli alla sua destra; infine l'attacco, con Di Maria a destra, Da Graca in mezzo e Kean come esterno sinistro.