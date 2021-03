2









Testa al presente e obiettivo ben fisso nel cervello: andare agli Europei. Mattia De Sciglio è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua vita e vuole farlo lontano dall'Italia, nonostante sia ancora sotto contratto con la Juventus. La decisione di emigrare in Francia, al Lione, si è rivelata felice. E pure il club francese ha intenzione di trattenerlo, a patto che i bianconeri incontrino Aulas a metà strada.



10 MILIONI - Come racconta Calciomercato.com, per la Juventus è solo una buona notizia. Le intenzioni della dirigenza non erano quelle di confermare Mattia, che potrebbe portare ben 10 milioni di tesoretto da reinvestire subito sul mercato. A un anno dalla naturale scadenza del contratto, il club risparmierebbe circa sei milioni di ingaggio lordo e chiederebbe 3 milioni circa per il cartellino. E magari, può finire pure nelle chiacchierate con Aulas...