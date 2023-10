Ladovrà fare a meno di Nicolò Fagioli, squalificato per il caso scommesse e di Paul Pogba in attesa del verdetto dopo essere risultato positivo al doping. Perdendo così due pedine importanti per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Ecco che la Vecchia Signora potrebbe correre ai ripari nel corso del calciomercato invernale trovando almeno un rinforzo per poter puntare allo. Il preferito di Cristianoresta Rodrigogià accostato alla Juventus quando era in forza all'Udinese. L’argentino rappresenta infatti l’identikit ideale, per caratteristiche tecniche e per livello di rendimento, si cerca quindi un centrocampista con doti offensive che sia pronto subito.Come riferisce Tuttosport però l'argentino non è il solo nella lista di Giuntoli. L'unico ostacolo per De Paul è rappresentato dal prezzo, motivo per cui non va esclusose il Tottenham aprisse al prestito. Osservatori della Juve però sono stati avvistati anche al Da Luz per Benfica-Real Sociedad, osservati speciali il regista Joao, classe 2004, e il mediano Arthur, classe 2005. Giuntoli ora è al lavoro per capire quale sia il profilo ideale per la sua Juventus, a gennaio o a giugno.