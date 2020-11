La Juve torna in campo. Appuntamento per una seduta di allenamento mattutino per la squadra di Pirlo, con il tecnico che non avrà a disposizione gran parte del gruppo, sparso qua e là per i ritiri della varie Nazionali. Ieri si sono allenati parzialmente in gruppo Alex Sandro e de Ligt, mentre Paulo Dybala ha svolto un allenamento differenziato in campo, con Ramsey che ha continuato la riabilitazione, Chiesa i trattamenti fisioterapici e Chiellini le terapie per il recupero dopo la lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Appuntamento per oggi alla Continassa.