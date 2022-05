Come racconta Tuttosport, Danilo e Luca Pellegrini sono rimasti a Torino, Matthijs de Ligt è stato seduto in panchina per tutta la partita con il Genoa, mentre Denis Zakaria e Alvaro Morata sono entrati soltanto nella ripresa. Eccola, la gestione delle risorse di Allegri vista a Marassi. Non solo: il quotidiano sottolinea come Manuel Locatelli più di Weston McKennie vada di corsa contro il tempo. A quattro giorni dalla finale di Coppa Italia contro l’Inter (mercoledì all’Olimpico di Roma, fischio d’inizio alle 21), si cerca di recuperare il recuperabile.