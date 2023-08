Tanti giocatori non scenderanno in campo per il test all'Allianz Stadium tra la prima squadra della Juve e la Next Gen. Assenti infatti Danilo, Kostic, Mckennie e Szczesny; out solo per una gestione dovuta ai carichi della preparazione. Rabiot è rientrato solamente ieri ad allenarsi con il gruppo e conta di esserci per l'amichevole contro l'Atalanta mentre sono fuori anche Pogba, Fagioli e Rovella.