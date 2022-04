L'esonero di Allegri? Al momento non è contemplato. La Juve però riflette e guarda con attenzione il futuro della squadra, per poi capire quello del tecnico. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il futuro prossimo dice che domani Max dovrebbe giocarsela senza Arthur, ancora probabilmente out per il suo problema alla caviglia destra, ma con Bonucci, De Ligt e Zakaria in buone condizioni. Se giocheranno tutti dall’inizio, come pare possibile, oppure cominceranno in panchina sarà materiale per le riflessioni di giornata. Il futuro a medio termine invece passa per un obiettivo dichiarato - lo scudetto 2023 - e per la definizioni di alcuni nodi.