Il piano estivo della Juventus. Il nome? Sempre quello di Dusan. Tuttosport racconta un retroscena: il divorzio non si consumerà probabilmente a gennaio, ma in estate. Per questo la Juve otrebbe decidere "di rinunciare al riscatto di Alvaro Morata, fissato a 35 milioni, per puntare tutto su Vlahovic provando a impostare una nuova operazione in stile Chiesa 2020 con la Fiorentina. Molto dipenderà dalla concorrenza (Liverpool e Atletico Madrid su tutti) e soprattutto dalla volontà del ragazzo".