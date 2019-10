A gennaio non si può. Ma a giugno sì. E allora la Juve aspetta che il Real Madrid o il Bayern Monaco facciano le loro mosse per il mercato invernale. Se andassero a vuoto, allora i bianconeri potrebbero continuare il forcing su Christian. Il trequartista danese del Tottenham continua a non avere intenzione di rinnovare, gli inglesi così potrebbero davvero accettare di cederlo a gennaio per evitare di trovarsi con nulla in mano. Con la Juve che tifa per la permanenza di Eriksen . Poi, inizierà la sua partita.