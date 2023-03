Alla Continassa stanno progettando una Juventus più giovane e italiana. Come racconta Gazzetta,ha 24 anni ed è nel giro della Nazionale del c.t. Roberto Mancini. Dopo due tentativi andati a vuoto ai tempi del Sassuolo, il primo condotto dall’ex d.s. Fabio Paratici e il secondo dall’attuale dirigente Federico Cherubini, il terzo round potrebbe presentarsi in estate. Dipenderà da Vlahovic e dalle proposte che arriveranno sulla scrivania del responsabile dell’Area sport Francesco Calvo. Ma importante, in ottica Juve, sarà anche il finale di stagione della punta azzurra in Inghilterra.