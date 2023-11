Tra le priorità dellaci sono soprattutto Adrien(scadenza a giugno 2024) e Federico(2025): anche per questo la scorsa settimana i dirigenti hanno incontrato prima l’agente dell’azzurro e poi la madre-rappresentante del francese. Situazioni diverse, ma ugualmente importanti. Su Chiesa si lavora a un rinnovo “ponte” – dal 2025 al 2026 – per allontanare la data della scadenza. Giuntoli, in ogni caso, ha già incassato una promessa importante dall’entourage del numero 7: nessun divorzio a parametro zero. Lo riporta Gazzetta.