Oggi si torna a lavorare, appuntamento sempre al mattino. Dopo la seduta di ieri, la Juventus torna in campo in vista della gara contro lo Spezia, a due giorni dal brutto ko contro il Barcellona. Sempre oggi, alle 14, sarà il momento della presentazione ufficiale di Federico Chiesa, come ricordato dal sito ufficiale bianconero. Potrete seguire in diretta l’incontro con i giornalisti invitati nella nostra sezione Juventus Tv e LIVE su ilBiancoNero.com.