Le parole dia Sky Sport:POGBA E CHIESA – "Chiesa ha solo un affaticamento ma è normale, quando si arriva da nove mesi di inattività. Ho preferito non rischiarlo ma per il 27 sarà con la squadra. Paul purtroppo non ha fatto allenamento, non so quando o come rientrerà. Altrimenti mettiamo su un teatrino su un giocatore che ancora non ha fatto un metro di corsa. Bonucci non ne avrà per tanto, il 27 ci sarà anche Cuadrado che sarà a disposizione per la Cremonese. De Sciglio idem, dovremmo essere quasi tutti. Paul speriamo di riaverlo presto".