Lasta provando a svecchiare la rosa affidandosi a calciatori giovani, di talento, da cui ripartire per tornare a essere protagonista in Italia e in Europa. Da, passando per: gli investimenti importanti, a suon di milioni di euro, non sono assolutamente mancati. Ma come è andata la prima parte di stagione della nuova generazione bianconera? Ecco quanto hanno giocato i più giovani.