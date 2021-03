1









Pirlo è stato chiaro: 'Siamo appena all'inizio del ciclo, e chi sarà in questa squadra sarà orgoglioso di farne parte'. La domanda, che spesso s'ignora, era però sui senatori senza più possibilità di alzare la 'benedetta coppa' (sempre per usare parole care al tecnico). Dunque, chi è all'ultimo giro di giostra? L'edizione odierna di Gazzetta parla dell'addio di Chiellini: il capitano "va verso l'addio e difficilmente ci sarà un'altra opportunità". Il motivo? I troppi acciacchi lo stanno spingendo verso l'addio a fine stagione, dopo l'Europeo. Avrebbe voluto chiudere in maniera diversa e invece la Coppa è già andata via e lo scudetto è sempre più arduo.



BUFFON - Su Buffon, Gazzetta parla di fortissima delusione. Ha più anni del capitano, ma meno voglia di smettere: come Giorgio è a rischio saluto a fine stagione.



RONALDO - Dunque, Cristiano Ronaldo: il quotidiano in questo caso è enigmatico. "Sarà stata la sua ultima Champions League con la Juve?", il riferimento nelle pagelle. Ai posteri...