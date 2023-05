Aveva tenuto in piedi la Juventus all'andata con un gol all'ultimo secondo. Vicino a fare il bis anche nella gara di ritorno. A prescindere, un'altra prestazione da gran giocatore pha respinto gli infiniti attacchi del Siviglia. In campo ha mollato solo dopo il triplice fischio, quando è scoppiato in lacrime. Ci aveva creduto fino alla fine, più di tutti forse. Perché se la gara di ieri è emblematica delle difficoltà che hanno attraversato tutta la stagione coloro che avrebbero dovuto fare la differenza, lo è anche al contrario. Ha dimostrato ancora una volta che la Juve si è poggiata (fino a che ha potuto), sulle spalle di chi meno ti aspetti. Uno di questi, appunto, l'ex Frosinone., che hanno apprezzato il coinvolgimento anche emotivo del ragazzo. "Uno dei pochi degni, uno dei pochi che lotta fino all’ultimo, che ha la voglia di giocare e la fame di vincere", si spinge a dire qualche supporters bianconero. In gallery, le reazioni social alle lacrime di Gatti e la convinzione che la Juve debba ripartire da "gente" come lui.