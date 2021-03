La Juventus allenata da Andrea Pirlo è in seria difficoltà quest'anno, ma ciò non vuol dire che sia tutto da buttare, anzi. Ci sono diversi giocatori che si stanno dimostrando o ottimi acquisti, o belle conferme, o ancora giocatori un tempo "indecisi" divenuti solide certezze. Quando Fabio Paratici quest'estate effettuerà il mercato per la prossima stagione, sicuramente non terrà in minima considerazione quei nomi da cui è sicuro che la Juve ripartirà per instaurare il nuovo ciclo. Nomi che al 100% non partiranno.

Facciamo il punto di questo "poker di intoccabili" grazie a Tuttosport: