Almeno, la reazione. Almeno, una vittoria in sofferenza. "Altrimenti pensavamo di essere bravi", ha sorriso Allegri nell'intervista a caldo post partita. Ma il tecnico sa bene che questo regalo, un po' del coraggio, e un altro po' della sorte, ha fatto sì che i bianconeri potessero respirare in un'atmosfera di pura agonia.Ma con quale stato d'animo si riparte da La Spezia? Un conto è la vittoria, che dà morale. Un altro è il percorso attraverso il quale è arrivata: lo spogliatoio si prende volentieri i tre punti, ma nessuno sarà soddisfatto di quanto visto in campo.