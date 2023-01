Come racconta Gazzetta,è l’emanazione della proprietà all’interno del club, l’uomo scelto da John Elkann per guidare la Juventus in una fase molto delicata, che ha la totale fiducia del padrone e avrà pieni poteri. Tutto passerà da lui, ogni mossa dovrà avere la sua approvazione, sia dal punto di vista strategico sia economico. Avrà il compito di rimettere a posto i conti ma anche di tracciare le linee guida del mercato e di fare delle scelte importanti legate all’area sportiva, come la conferma o meno del direttore sportivo attuale, Federico Cherubini, e dell’allenatore Massimiliano Allegri.