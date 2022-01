3









Dusan Vlahovic è l'ultimo centravanti, in ordine di tempo, a vestire la maglia della Juventus. Ha scelto la 7, quella che è stata appena lasciata da Cristiano Ronaldo: significa che il ragazzo ha personalità da vendere. I tifosi sperano che porti in dote anche gli stessi gol, come ha fatto nell'anno solare appena concluso, il 2021. Incrocia le dita anche la società, a fronte di un investimento pazzesco, soprattutto a gennaio e soprattutto in questo periodo di sofferenza per tutto il mondo del calcio a livello economico. Charles, Rossi, Vialli, Trezeguet, Higuain, Cristiano Ronaldo e Vlahovic: la Juve ha un nuovo centravanti.



