E' davvero possibile? Da ieri risuonano le parole di Wojciech: questa squadra si sente in guerra con tutti. E gli effetti della compattezza del gruppo hanno portato a risultati a tratti incredibili.Quinta vittoria di fila per la Juve, considerando anchee le ultime sfide dunque con il Friburgo. Terza in campionato, dove non sembra arrestarsi la corsa dei bianconeri. Ora il quarto posto è abbordabile, eccome. A prescindere dalla penalizzazione inflitta.