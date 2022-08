. Problemi all’aeroporto di Francoforte, ritardi che fanno slittare lo slot per il decollo e l’aereo con dentro Filipche parte un paio di ore dopo l’orario precedentemente programmato. Era atteso alle 9, ma l’esterno serbo è sbarcato a Caselle intorno alle 11, accolto dai membri dello staff bianconero.Da questo momento in poi, una costante che accompagnerà Kostic lungo tutta la prima giornata a tinte bianconere; dall’aeroporto cittadino alla Continassa, fino al JMedical dove ha svolto le visite mediche.: la realizzazione di un sogno, la linea del traguardo dopo una lunga maratona, a ostacoli, perché ce ne sono stati parecchi nel corso della trattativa, fino all’ultimo momento. Al momento dell'uscita dall'auto che lo ha portato in clinica, pollicione insù e l'impazienza di gettarsi tra le braccia del centinaio di tifosi presenti, la voglia di andare a prendersi il primo abbraccio dei suoi nuovi fan.Un sorriso che spiega molto della trattativa. Infatti, se c’è qualcuno che ha aspettato con impazienza la giornata di oggi, quello è proprio Filip Kostic. Ha accolto con favore il primo approccio della Juventus, ha visto svanire il sogno quando i bianconeri hanno virato su altri obiettivi, ci si è riaggrappato nelle ultime settimane, chiudendo la porta al West Ham quando oramai tutto sembrava fatto.La Juventus accoglie in rosa non soltanto un calciatore che è fondamentale dal punto di vista tattico; qualcuno che possa ridare gamba e corsa sulla corsia di sinistra, qualcuno che possa innescare Dusan Vlahovic.