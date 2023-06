Nella gallery i profili che la Juve monitora con attenzione.

Uno dei principali problemi tecnici che hanno reso incompleta la rosa della Juve nell'ultima stagione, è quello che riguarda le corsie esterne, in cuhanno dovuto fare gli straordinari, pagandone poi le conseguenze in un finale di stagione in cui, soprattutto il serbo, non è riuscito a mantenere lo stesso (ottimo) rendimento avuto in precedenza. Su questo fronte, la Juve vuole muoversi con idee chiare: rinforzarsi abbassando la media età, con giocatori dinamici e possibilmente italiani.Come riferisce Tuttosport, Juan Cuadrado, con cui la Juve sta trattando il rinnovo di contratto (al ribasso) per un'altra stagione, dovrà fare da chioccia per i più giovani. Il primo rinforzo sulle corsie esterne può essere Cambiaso che tornerà dal prestito ma non sarà l'unico.