Per rivedere lain campo bisognerà attendere fino a gennaio. Dopo una lunga attesa, infatti, è arrivato il momento della pausa, che vuol direin Qatar. Ben undici i giocatori della Vecchia Signora convocati dalle rispettive Nazionali, che nella competizione iridata potranno anche sfidarsi tra di loro già nella prima fase, in veri e propri. A loro si aggiungono anche gli azzurri Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Federico Gatti, Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, che scenderanno in campo per due amichevoli della selezione italiana.Qui di seguito ildegli impegni di tutti i giocatori, reso noto dalla stessa Juve tramite il proprio sito ufficiale.sono i due bianconeri albiceleste. Per loro, le partite della prima fase, fra cui il derby juventino con la Polonia, sono:mar 22 nov - Argentina vs Arabia Sauditasab 26 nov - Argentina vs Messicomer 30 nov - Polonia vs ArgentinaLa Nazionale Verdeoro in questi giorni si allenerà proprio al Training Center Continassa., quindi, per qualche giorno lavoreranno ancora "a casa". In Qatar, questi gli impegni (spoiler: ci sarà un altro derby bianconero)gio 24 nov - Brasile vs Serbialun 28 nov - Brasile vs Svizzeraven 2 dic - Camerun vs BrasileDalla porta all'attacco:scaldano i motori, per le tre prime gare Mondiali.mar 22 nov - Messico vs Poloniasab 26 nov - Polonia vs Arabia Sauditamer 30 nov - Polonia vs Argentinasi avvicinano all'avventura iridata: così la loro agenda. Si diceva del derby contro i verdeoro, ma non solo...gio 24 nov - Brasile vs Serbialun 28 nov - Camerun vs Serbiaven 2 dic - Serbia vs SvizzeraAssente Paul Pogba, sarà Adrienil bianconero a difendere i colori transalpini:mar 22 nov - Francia vs Australiasab 26 nov - Francia vs Danimarcamer 30 nov - Tunisia vs FranciaQuesto il calendario per Westonlun 21 nov - Stati Uniti vs Gallesven 25 nov - Stati Uniti vs Inghilterramar 29 nov - Iran vs Stati UnitiBonucci, Chiesa, Gatti, Miretti e Fagioli sono con il gruppo degli Azzurri, per due amichevoli: contro l'Albania, a Tirana, mercoledì 16, e contro l'Austria, a Vienna, il 20.