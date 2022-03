di Nicola Balice

C’è una difesa da rinnovare, se non addirittura da rifondare. La Juve ha un pacchetto di centrali che non ammette mezze misure tra chi è già un punto fermo della new generation e chi invece fa parte di una vecchia guardia che non si arrende ma è sempre più vecchia, appunto. E chi più chi meno ha già avviato dialoghi con club per capire come ritarare il proprio futuro, sei centrali tutti con una storia diversa. Da Matthijs de Ligt alla coppia Chiellini-Bonucci che senza Mondiale avrà una prospettiva completamente diversa, passando per Daniele Rugani e Federico Gatti, senza dimenticare Merih Demiral.



