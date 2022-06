Nell'attesa di capire cosa ne sarà del suo attacco, la Juve si muove. Ha sondato il terreno con il Sassuolo per Domenico Berardi, con il club neroverde che non negherebbe all’azzurro il salto in un grande club, ma chiede 30-35 milioni. Come riporta Tuttosport, "per i dirigenti bianconeri ci sarebbe da fare cassa con qualche uscita (missione comunque in agenda) e da lavorare sulla formula, ma l’operazione sarebbe fattibile. Ancor più cassa e ancor più lavoro sulla formula richiederebbe Nicolò Zaniolo, valutato almeno 50 milioni dalla Roma"