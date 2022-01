Alex Sandro : titolare in Ecuador-Brasile (1-1, giocata il 27 gennaio) per tutti i 90 minuti

: titolare in Stati Uniti-El Salvador (1-0) per tutti i 90 minuti; Juan Cuadrado: Colombia-Perù in programma stasera alle 22 (ora italiana);

Vittorie per l'Uruguay e l'Argentina negli incontri disputati la scorsa notte in Sudamerica per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, mentre il Brasile - già qualificato, come la nazionale albiceleste - ha pareggiato con l'Ecuador. Il risultato più importante e' il successo degli uruguaiani in Paraguay, un 1-0 siglato da Luis Suarez, che permette loro di portarsi al quarto posto nella classifica, con due punti di vantaggio su Colombia e Perù.Questo il recap dei bianconeri: