Sull'edizione de La Gazzetta dello Sport, la Juventus prende un bel 6.5 per la prestazione in generale. "Fase offensiva casuale, ma con Fagioli, Miretti e Soulé, oltre Iling, almeno ci sono velocità e brillantezza. La strada è segnata, ora tocca alla Juve seguirla". Anche Allegri prende un voto sufficiente: è 6. "Potrebbe osare Iling-Junior molto prima, ma almeno ha il coraggio di inserire Fagioli, cambiando una mediana improponibile per un 4-2-3-1".