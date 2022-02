Come racconta l'edizione odierna de La Stampa, i 38 gol realizzati nelle prime 26 partite di campionato sono un vero e proprio record negativo. A Torino non si vedeva da 23 anni (nel 1998/99 erano appena 31); classifica alla mano, le reti siglate sinora valgono il decimo attacco di questa Serie A. Ma questa sera i bianconeri hanno l'obbligo di vincere per ripartire dopo i due pareggi consecutivi per 1-1 e per blindare il quarto posto.