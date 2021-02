La Juventus ha conquistato la finale di Coppa Italia (che si disputerà il 19 maggio a Milano) eliminando l'Inter in semifinale. Un risultato importante, ovviamente esaltato dai principali quotidiani sportivi, che nei loro titoli d'apertura sottolineano aspetti differenti della partita:

GAZZETTA DELLO SPORT - "Juve, finale... e veleni", riferimento alle aspre polemiche Conte-Agnelli nell'immediato post-partita

TUTTOSPORT - "Juve d'acciaio (ma che rissa tra Agnelli e Conte)", si accenna ancora alle polemiche di cui sopra, ma si pone in evidenza la rocciosità sul campo dei bianconeri

CORRIERE DELLO SPORT - "Pirlo, venti di Juve", gioco di parole per indicare il numero di 20 finali di Coppa Italia conquistate dalla Juve nella sua storia