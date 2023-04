Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. Importante la decisione presa sul caso Lukaku e sui cori di discriminazione razziale rivolti dalla curva bianconera all'attaccante dell'Inter nell'andata di Coppa Italia Juve-Inter. Il giudice sportivo ha scelto di optare per la chiusura per un turno della curva bianconera e la squalifica verrà scontata alla prima occasione possibile, non importa se campionato o Coppa Italia e, di conseguenza, vedrà laprivata dei suoi tifosi il prossimoquando allo Stadium contro il