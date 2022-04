Come racconta La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic ha già segnato 6 gol in bianconero ma per percentuale realizzativa è dietro a Simeone, Caputo, Mertens e altri attaccanti (dati StatsBomb). Il problema sono gli altri attaccanti, come Allegri ha fatto capire più volte. Il quintetto Dybala-Morata-Kean-Chiesa-Kaio Jorge ha segnato nel complesso 22 gol in campionato, giusto uno di meno dei 23 di DV7.