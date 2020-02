L'ex calciatore della Juventus Antonello Cuccureddu parla a Radio Sportiva del momento della Juventus: "Ultimamente non sta facendo un gioco guardabile, magari le certezze arriveranno dalla Champions. Sarri ha dei problemi legati alle caratteristiche dei giocatori, soprattutto in attacco. Ci si aspetta di più da Ramsey che può fare sia la mezzala che il trequartista con lo stesso rendimento. Cuadrado? Nella fase offensiva è buono, meno in quella difensiva, serve equilibrio. Sarri ha i giocatori, ora ci si aspetta la Juventus. Lotta scudetto? Ad ora la Lazio è una delle migliori espressioni del nostro calcio, l'Inter se la giocherà fino alla fine".