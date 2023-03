Juanvuole restare allaanche dopo la scadenza di contratto. Ma il club bianconero, da parte sua, non sta facendo nulla per far sì che ciò accada. Lo raccontano i colleghi di Sky Sport, spiegando appunto come la dirigenza non abbia avviato nessun contatto con il colombiano per valutare l'ipotesi di un rinnovo. Su di lui, intanto, sono stati fatti diversi sondaggi da Italia, Spagna e Stati Uniti, che restano le sue mete preferite in caso di addio.