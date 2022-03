Il suo rinnovo è il più probabile in casa Juve, ma allo stesso tempo è anche il più complicato. Quando si parla di Juan Cuadrado, infatti, c'è un fattore in più di cui tenere conto. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l'accordo del colombiano con il club bianconero include una clausola per cui il suo contratto può essere prolungato per un ulteriore anno: dal 2022 al 2023, sostanzialmente alle stesse cifre di questa stagione (5 milioni di euro).

La dirigenza e il suo agente Lucci, però, stanno ragionando anche di altro: la Juve vuole abbassare l'ingaggio, secondo la linea generale di risparmio sugli stipendi, ed è probabile che si arrivi a un biennale su cifre inferiori. Sono attese novità nelle prossime settimane, ma l'intenzione comune resta chiara: Cuadrado e la Signora andranno avanti insieme, per rinsaldare le fondamenta e trasferire ai nuovi, ai più giovani, i valori di uno spogliatoio che sa come si vince.