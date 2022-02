Il rinnovo del contratto di Juan Cuadrado con la Juventus è ormai una formalità. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'esterno della Vecchia Signora sarebbe pronto a rinnovare per due anni con opzione per il terzo oppure direttamente un contratto triennale. Attualmente guadagna 4 milioni annui e lo stipendio dovrebbe rimanere invariato. Il colombiano aveva discusso in autunno del rinnovo di contratto ma si erano accordati per concluderlo a febbraio. Il suo rinnovo non è attualmente sotto i riflettori perché Cuadrado non ama essere al centro dell'attenzione, ma il suo rinnovo è sempre più vicino.