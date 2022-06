Juan Cuadrado ieri ha smentito tramite i suoi profili social un suo possibile addio alla Juventus già in questa stagione. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'esterno colombiano rimarrà fino al 2023 nel caso in cui non dovessero arrivare offerte che potrebbero essere ascoltate dalla Juventus. Diversamente si libererà nel 2023 a zero.