Come racconta Tuttosport, il contratto che legaallascade a giugno e di ragionare su un prolungamento non se ne parla, almeno per ora, con Juan corteggiato anche dall’ex compagno Cristiano Ronaldo, che vorrebbe portarlo in Arabia. Dunque le strade si dovrebbero separare e il vuoto a destra, che già si percepisce adesso, sarà ancora più pesante a giugno: ecco perché il club bianconero dovrà correre ai ripari e in queste settimane si è parlato di possibili rinforzi su quella corsia, da Maehle dell’Atalanta a Diogo Dalot del Manchester United. Ma al momento Cuadrado, in attesa di definire il futuro, è pronto a riprendersi gradualmente il posto, dopo anche le polemiche per la sua gita sulla slitta immortalata sui social: questo per Allegri è l’aspetto più importante.