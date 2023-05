Dopo Alex Sandro, anche Juanva verso ilper un altro anno con la. La notizia sta circolando ormai da qualche giorno, motivata dall'evidenza che, alla luce dell'infortunio di Mattia De Sciglio, i bianconeri non potranno fare affidamento solo su Andrea, di rientro dal prestito al Bologna, e sul giovane Tommaso, senza dimenticare che intervenire sul mercato potrebbe risultare complesso in estate, a meno di occasioni o "strategie" particolari. Il colombiano classe 1988, quindi, sembra destinato a vivere un'altra stagione alla corte di Madama, ma i tifosi non sembrano particolarmente felici dell'ipotesi (che comunque dovrà trovare conferma).