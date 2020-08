1









Juan Cuadrado, in linea col suo temperamento allegro, ha diffuso oggi su Instagram un pensiero piuttosto ottimistico riguardo l'andamento della stagione: "Triste per il risultato di ieri, ma gloria e onore a te Signore Gesù per questo anno di insegnamenti, benedizioni e un altro campionato che non è mai facile. Benedico tutti i miei amici e ora vado a ricaricare le batterie per la prossima stagione!". L'esterno colombiano contro il Lione è stato impiegato come terzino da Sarri, ed è uscito al 70' per far posto a Danilo.