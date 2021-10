Quest'oggi Juansi è messo in viaggio, in direzione Roma. Nessun colpo di scena di mercato, l'esterno della Juventus resta saldamente in bianconero ed è prossimo al rinnovo di contratto. Il motivo lo rivela Nicola Balice, attraverso il suo profilo Twitter: "Oggi #Cuadrado (e non solo) a Roma per questioni burocratiche legate al visto per entrare nel Regno Unito in occasione di #ChelseaJuve".