Non solo mercato in entrata, in questi giorni la Juventus è concentrata anche sui rinnovi di Dybala e oltre a discutere quello di Dybala. Per le firme è solo questione di tempo quindi, l'ex Chelsea, Udinese e Lecce non ha mai pensato di andare via e anche per Massimiliano Allegri sarà un giocatore chiave nella nuova Juve.- Terzino, mezz'ala, esterno alto... dove lo metti sta. La duttilità è una delle sue caratteristiche principali, Cuadrado si adatta a ogni ruolo nella zona destra del campo e. Proprio lui, il primo a provarlo da terzino quando Juan era un esterno offensivo a tutta fascia, perfetto anche per un 4-4-2 o un 3-5-2. Con i consigli di Barzagli durante la gestione Sarri ha migliorato anche la fase difensiva, Allegri sa che può contare su un giocatore dalle mille risorse e anche la società è pronta a rinnovargli il contratto.- Su di lui non ci sono dubbi, ma scorrendo la rosa ci sono altri giocatori con scadenza fissata per giugno 2022 per i quali quali invece il club sta valutando se prolungare o meno il contratto: pervi abbiamo raccontato nei giorni scorsi un primo incontro con l'agente Antun e la prossima settimana ce ne sarà un altro; l'altro grande nome è quello diper il quale si va verso la permanenza a Torino ma senza rinnovo, col contratto sempre in scadenza alla fine della stagione. E ancora: tre giocatori che fino a poco fa erano considerati esuberi e in uscita ma che hanno convinto Allegri nel precampionato e - in particolare il terzino - potrebbero ritagliarsi un po' di spazio. Aspettando di chiarire la loro situazione contrattuale.