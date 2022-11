Juanè intervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) insieme a Massimiliano Allegri in vista della gara di Champions League contro il Paris Saint Germain. Ha parlato anche del suo rinnovo. Queste le sue parole:"Sono sempre molto contento di essere qui, mi sento in famiglia, in un club dove sono stato quasi per tutta la carriera. Sono molto grato alla Juventus, cerco di andare avanti, fare il meglio, il futuro si vedrà".